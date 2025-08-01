Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 08:43
Yıllık İzin

kıymetli arkadaşlar kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdiğim çalışma sürem 10 yılı geçti fakat daha önce çalıştığım kamu kurumlarında aynı meslek kodunda çalışmıyordum bu yüzden şifaen başvurduğumda o sürelerin yıllık izin hesabına dahil edilmediğini söylüyor kurumdaki yetkili arkadaşlar. Fakat yaptığım araştırmaya göre;

"Çalışmada, statü sınırlaması bulunmamaktadır. Önemli olan belirtilen kurumlarda geçen "Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi"dir."

Bu şekilde bir bilgiye ulaştım. Eğer bu doğruysa yıllık iznimin 30 gün olması gerekiyor araştırma sonucunda resmi başvuruda bulunacağım fakat ihtilafli bir konu olduğu için bilgi sahibi olanların yorum yaparak aydınlatmasını rica ederim.

kıdem aylığı hizmeti : 6 yıl

emekli keseneği esas aylığı süresi:10 yıl

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