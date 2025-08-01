Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 10:14
Bugün (01.08.2025) Büro Hizmet Kolları Toplu Sözleşme Görüşmeleri var. Duyumu olanlar Yazsın

Toplu sözleşme görüşmeleri 3 gün önce başladı ve bugün hizmet kollarından Büro hizmet kolları görüşülecek. Yani Adalet bakanlığı personelleri bu hizmet kolu içerisinde yer alıyor ayrı bir hizmet sınıfımız olmadığı için..

Yeni bir kazanım, ek bir ücret vs aldık mı bununla ilgili duyumu olanlar yazabilir mi


Seviyorum MERKEZZ
01 Ağustos 2025 10:31

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