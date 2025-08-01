Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 10:16
kamu sıra tahsisli lojman hakkında
kamu sıra tahsisli lojmandan 8 yıl faydalandim tekrar lojman talebinde bulunabilirmiyim

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