53/B1 maddesi'nin 53/A1'e geçme şansı varmı?

sağlık heyetinin sadece üroloji bölümünde sorun yaşadım sorun ise böbrek boyut farkının doğuştan farklı olması. Yapılan böbrek sintigrafisi sonucunda: Sağ böbrek %23 çalışıyor, sol böbrek %77 çalışıyor. Total %100. Sol böbrek kompansatuvar olarak büyümüş (yani doğuştan sağ küçük olduğu için sol telafi edici olarak büyümüş), idrar ve kan değerlerimin hepsi normal, özellikle böbrekle alakalı olanlara baktırdım sadece hepsi çok iyi durumda ancak heyet bana TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 53/b.1 maddesini uyguladı ve "tek böbrekte fonksiyonel bozukluk" tanımıyla elendiler. Raporlarım; böbreklerimde taş, kist, enfeksiyon yok. Böbrek lokasyonları doğru, USG'de parankim kalınlığı ile ilgili farklı değerlendirmeler mevcut. Heyet hastanesinde parankim kalınlığı azalmıştır çıktı, sonraki kendi yaptırdığım USG'de ise parankim kalınlığı normal çıktı (devlet hastanesi, ikiside). SORUM ŞU: Benim gibi olup da bu maddeyle elenen ve itiraz edip geçen oldu mu? Ya da bu konuda önerisi olan, aynı durumda olup savunma yapan var mı? Her türlü yorum, tavsiye, örnek vaka, yaşanmışlık çok değerli olur. Lütfen yardımcı olun.

sağlık heyetinin sadece üroloji bölümünde sorun yaşadım sorun ise böbrek boyut farkının doğuştan farklı olması. Yapılan böbrek sintigrafisi sonucunda: Sağ böbrek %23 çalışıyor, sol böbrek %77 çalışıyor. Total %100. Sol böbrek kompansatuvar olarak büyümüş (yani doğuştan sağ küçük olduğu için sol telafi edici olarak büyümüş), idrar ve kan değerlerimin hepsi normal, özellikle böbrekle alakalı olanlara baktırdım sadece hepsi çok iyi durumda ancak heyet bana TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 53/b.1 maddesini uyguladı ve "tek böbrekte fonksiyonel bozukluk" tanımıyla elendiler. Raporlarım; böbreklerimde taş, kist, enfeksiyon yok. Böbrek lokasyonları doğru, USG'de parankim kalınlığı ile ilgili farklı değerlendirmeler mevcut. Heyet hastanesinde parankim kalınlığı azalmıştır çıktı, sonraki kendi yaptırdığım USG'de ise parankim kalınlığı normal çıktı (devlet hastanesi, ikiside). SORUM ŞU: Benim gibi olup da bu maddeyle elenen ve itiraz edip geçen oldu mu? Ya da bu konuda önerisi olan, aynı durumda olup savunma yapan var mı? Her türlü yorum, tavsiye, örnek vaka, yaşanmışlık çok değerli olur. Lütfen yardımcı olun.