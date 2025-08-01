Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2025 10:42
İl emri verilecek mi
İl emri verilecek mi

Uzman-karacalı
Daire Başkanı
01 Ağustos 2025 11:15

İş emri verilirse eşin görev yaptığı ilçeye mi veriliyor?


Elif elinaz
Aday Memur
01 Ağustos 2025 12:02

İl emri gelirse 6 ağustostan sonra mı açılır? Ayrıca il emri verilirse atama eşin görev yaptığı ilçeye verilmek zorunda mı? Uzak yerlere gönderilmez dimi?


aa.gülçiçek1100
Şef
01 Ağustos 2025 13:03
il emrinde evinizin önüne atanıyorsunuz :) biraz mantık ya rabbbbb :)
Toplam 3 mesaj

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