Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 11:45
Memura geçmiş olsun. İşçi tahakkümü başladı.

Kamu işçisine verilen son teklifle birlikte 2025 ilk 6 ay için %24, ikinci 6 ay için %11 üçüncü 6 ay için %10+enflasyon farkı, dördüncü 6 ay için %6+enflasyon farkı teklif edildi.

Ayrıca belirli kurumlardaki işçilerin günlük ücretlerine %7, belirli kurumlardakilere %3 ek artış sağlandı.

Yevmiyeleri 1400 altında olanlar 1400'e çekildi kalanlara 1400'ün üstüne 40 TL/Gün seyyanen zam verildi.

Memurun ocak ayında işçiyi yakalayabilmesi için %70 zam alması gerekmektedir.

Ali Yalçının teklifinden sonra gelen bu düzenleme kabul edilebilir değil çünkü Memursenin ocak teklifi bile zaten %50.

Eşit işe eşit maaş diyorlar, şu haliyle Ali Yalçın %50'yi aldığı senaryoda bile felaketler oluşacak, iş barışı bozulacaktır. Ki hepimiz biliyoruz Ali Yalçının Ocakta alacağı toplam zam %20yi bile bulmayacaktır.

Eğer memur %20 alırsa ocak maaşı 57.000 TL olacak, amir işçisinden yaklaşık 20 bin lira fark yiyecektir.

Aynı işi yapan güvenlik işçi ile güvenlik memur arasında uçurum oluşacak,

Aynı işi yapan şoför işçi ile şoför memur arasında uçurum yaşanacak.

Kalifiye memur personeller bile (Avukat, mühendis, kariyer uzmanları) işçiyle kafa kafaya gidecektir.

Bu düzenin acilen değişmesi lazım arkadaşlar.


genegel
Genel Müdür
01 Ağustos 2025 12:13

Aldıkları oran % 24 ve % 11in de üstünde.

Taban brüt 1400e çekildiği için zam almış oldular. 1400 ün üstüne herkese 40 TL, bunun da üstüne % 24 zam. 1400 Tl alan biri için 40 tl % 2.85 zam yapıyor, % 24 ü üstüne koyunca, % 27.5 zam. Temmuzda önce 50 tl günlüğe seyyanen üstüne % 11. 1400 olanın maaşı temmuz ayı itibariyle, 2037 Tl. Toplam zam oranı % 45.5. Üstüne % 3.68 oranında önceki dönemden kaynaklı taban maaşa yapılan zam, ikramiye, tediye ve diğer tüm yan haklara da uygulanacak. 2025 için % 50 civarında zam almış olacaklar. (%7 alan grup da % 52 civarı)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Banka Promosyonu Anlaşmaları Ne durumda?Kamu İşçisi ile MemurÇalışan Annelere aylık 15 bin TL ek yardımYüzdelik Zam Adaletsizdir...Eş yardımı veriliyorsa, çalışan annelere neden talep yok?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi#sonuçyoksaistifamemursenAdıyaman Üniversitesi Rekor Promosyon14 günlük maaş farkının hala yatmaması2025 Temmuz maaşlarımızı yazalım

Sözlük

gelin ayakkabısının altına isim yazmak 2 geride kalmak 1 yalnız yaşamak 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 kredi kartını iptal ettirmek 3 günün sözü 2 deniz kenarı 2 öf öf 1 türklere özgü tamir teknikleri 1 dalgın 1

Son Haberler

'Sözleşme Yıllık Yapıldığı' Gerekçesi İle Yenilenmemesi Hukuka Aykırı BulunduToplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheliye soruşturmaElif Atayman'dan AYM'ye başvuruÖzgür Özel, eşinin emekli maaşını açıkladı!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?