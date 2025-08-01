Memura geçmiş olsun. İşçi tahakkümü başladı.

Kamu işçisine verilen son teklifle birlikte 2025 ilk 6 ay için %24, ikinci 6 ay için %11 üçüncü 6 ay için %10+enflasyon farkı, dördüncü 6 ay için %6+enflasyon farkı teklif edildi.
Ayrıca belirli kurumlardaki işçilerin günlük ücretlerine %7, belirli kurumlardakilere %3 ek artış sağlandı.
Yevmiyeleri 1400 altında olanlar 1400'e çekildi kalanlara 1400'ün üstüne 40 TL/Gün seyyanen zam verildi.
Memurun ocak ayında işçiyi yakalayabilmesi için %70 zam alması gerekmektedir.
Ali Yalçının teklifinden sonra gelen bu düzenleme kabul edilebilir değil çünkü Memursenin ocak teklifi bile zaten %50.
Eşit işe eşit maaş diyorlar, şu haliyle Ali Yalçın %50'yi aldığı senaryoda bile felaketler oluşacak, iş barışı bozulacaktır. Ki hepimiz biliyoruz Ali Yalçının Ocakta alacağı toplam zam %20yi bile bulmayacaktır.
Eğer memur %20 alırsa ocak maaşı 57.000 TL olacak, amir işçisinden yaklaşık 20 bin lira fark yiyecektir.
Aynı işi yapan güvenlik işçi ile güvenlik memur arasında uçurum oluşacak,
Aynı işi yapan şoför işçi ile şoför memur arasında uçurum yaşanacak.
Kalifiye memur personeller bile (Avukat, mühendis, kariyer uzmanları) işçiyle kafa kafaya gidecektir.
Bu düzenin acilen değişmesi lazım arkadaşlar.
Kamu işçisine verilen son teklifle birlikte 2025 ilk 6 ay için %24, ikinci 6 ay için %11 üçüncü 6 ay için %10+enflasyon farkı, dördüncü 6 ay için %6+enflasyon farkı teklif edildi.
Ayrıca belirli kurumlardaki işçilerin günlük ücretlerine %7, belirli kurumlardakilere %3 ek artış sağlandı.
Yevmiyeleri 1400 altında olanlar 1400'e çekildi kalanlara 1400'ün üstüne 40 TL/Gün seyyanen zam verildi.
Memurun ocak ayında işçiyi yakalayabilmesi için %70 zam alması gerekmektedir.
Ali Yalçının teklifinden sonra gelen bu düzenleme kabul edilebilir değil çünkü Memursenin ocak teklifi bile zaten %50.
Eşit işe eşit maaş diyorlar, şu haliyle Ali Yalçın %50'yi aldığı senaryoda bile felaketler oluşacak, iş barışı bozulacaktır. Ki hepimiz biliyoruz Ali Yalçının Ocakta alacağı toplam zam %20yi bile bulmayacaktır.
Eğer memur %20 alırsa ocak maaşı 57.000 TL olacak, amir işçisinden yaklaşık 20 bin lira fark yiyecektir.
Aynı işi yapan güvenlik işçi ile güvenlik memur arasında uçurum oluşacak,
Aynı işi yapan şoför işçi ile şoför memur arasında uçurum yaşanacak.
Kalifiye memur personeller bile (Avukat, mühendis, kariyer uzmanları) işçiyle kafa kafaya gidecektir.
Bu düzenin acilen değişmesi lazım arkadaşlar.