Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 12:00
Tayin Hk.

eğitim tayini yapınca 1 sene sonra bölge tayini yaptığımızda bakanlık dilekçeyi şu an aktif olarak çalıştığımız hastane üzerinden mi değerlendirir yoksa eski çalıştığın hastane üzerinden mi ? çünkü mazeret ile tayin oldum şu an çalıştığım bölgeye

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