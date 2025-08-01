eğitim tayini yapınca 1 sene sonra bölge tayini yaptığımızda bakanlık dilekçeyi şu an aktif olarak çalıştığımız hastane üzerinden mi değerlendirir yoksa eski çalıştığın hastane üzerinden mi ? çünkü mazeret ile tayin oldum şu an çalıştığım bölgeye

eğitim tayini yapınca 1 sene sonra bölge tayini yaptığımızda bakanlık dilekçeyi şu an aktif olarak çalıştığımız hastane üzerinden mi değerlendirir yoksa eski çalıştığın hastane üzerinden mi ? çünkü mazeret ile tayin oldum şu an çalıştığım bölgeye