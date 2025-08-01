Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 12:30
Yedek subay erteleme

Tecil hakkım olduğu halde tecili bozup sınıflandırma yaptırdım. Yedek subay çıktı , çıkan celp dönemi yerine normal tecil hakkımın bitmediği tarihten önce gitmem mümkün mü yani erteleme işlemi yaptırsam ere düşme gibi bir durum söz konusu olabilir mi bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Maaşların Durumu İçler Acısı Polis ve Askere ek zam Jandarmadan müstafi sayılarak KPSS ile memurluğa girilebilirmi.Jandarma adi emeklilikAstsubay askerlik kıdemi

Sözlük

öf öf 1 erkeklerin iç dünyaları 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 türklere özgü tamir teknikleri 1 çocukken yapılan saçmalıklar 1 durun siz kardeşsiniz 1 çeyrek altının 160 tl olması 1 geride kalmak 1 şiir 2

Son Haberler

'Sözleşme Yıllık Yapıldığı' Gerekçesi İle Yenilenmemesi Hukuka Aykırı BulunduYÖK'ün '34 yaş üstü kadınlar kontenjanı' projesi ilk mezunlarını verdiToplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheliye soruşturmaElif Atayman'dan AYM'ye başvuru

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?