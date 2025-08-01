KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 12:32
Yedek subay erteleme

Tecil hakkım olduğu halde tecili bozup sınıflandırma yaptırdım. Yedek subay çıktı , çıkan celp dönemi yerine normal tecil hakkımın bitmediği tarihten önce gitmem mümkün mü yani erteleme işlemi yaptırsam ere düşme gibi bir durum söz konusu olabilir mi bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

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