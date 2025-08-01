KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 13:54
İKM den Kendi Alanına Geçiş
Arkadaşlar ben bilgisayar mühendisiyim ikm den veya zabıt katipliğinden kendi alanıma geçiş yapabilme imkanım var mıdır ?

pekgozenes
Aday Memur
01 Ağustos 2025 13:56

var tabiki. Bende ikm iken istatistik bitirdim . kpss ile atandım. gittim.


NuurB
Aday Memur
01 Ağustos 2025 13:57
Tekrar sınava girdiniz yani
pekgozenes, 6 dk. önce

var tabiki. Bende ikm iken istatistik bitirdim . kpss ile atandım. gittim.


the back of furkan
Daire Başkanı
01 Ağustos 2025 13:58

puanını söylersen sana tavsiyeler veririm


NuurB
Aday Memur
01 Ağustos 2025 13:59
83
the back of furkan, 4 dk. önce

puanını söylersen sana tavsiyeler veririm


pekgozenes
Aday Memur
01 Ağustos 2025 14:01

ben kpss ye girip atandım. Siz başka alternatifler deneyebilirsiniz. Ünvan değişiklii vs...

NuurB, 5 dk. önce
Tekrar sınava girdiniz yani
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

AÖF İkinci Üniversite Hangi Bölümü OkumalıyımMerkezi Alım İİBF AlımAdalet Bakanlığı 2. Atama Düşünceleriniz? İKM den Kendi Alanına Geçiş Belediyeler Alım Hk.Atama Bekleyen Gıda Mühendisleri Hk.ETİ Maden BigadiçYıl Bitmeden Alım Yapacak Yerler Var mı?Askerlik ve AtamaAntalya BB Zabıta Alımı

Sözlük

çeyrek altının 160 tl olması 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 yüzsüzlük 1 kredi kartını iptal ettirmek 3 türklere özgü tamir teknikleri 1 erkeklerin iç dünyaları 1 sinir bozucu sorular 2 geride kalmak 1 deniz kenarı 2 zıt kutupların birbirini çekmesi 2

Son Haberler

'Sözleşme Yıllık Yapıldığı' Gerekçesi İle Yenilenmemesi Hukuka Aykırı BulunduToplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheliye soruşturmaElif Atayman'dan AYM'ye başvuruÖzgür Özel, eşinin emekli maaşını açıkladı!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?