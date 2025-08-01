Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 14:02
İSKİ Atama hk.

merhabalar iskiye atandığımı öğrendim sözleşmeli personel olarak 5393 sayılı belediye kanununa göre yazıyor bunun 657 ile atanan memurlar ile herhangi bir farkı var mıdır acaba? (çalışma saati,izin,maaş, ikramiye vs) kadro derecesi de 6 yazıyor ne anlama geldiğini bilmiyorum.

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