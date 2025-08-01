Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 14:37
Van Başkale-İller Arası

Arkadaşlar Van Başkale Devlet Hastanesinde çalışan var mı. Başkale nasıl bir yer.Tek başına yaşayan memur kadın için nasıl bir yer. Kiralık ev bulunabilir mi. Bilgilendirirseniz sevinirim


Sakaryalı540
Şef
01 Ağustos 2025 16:03

Sıkıntılı bir yer. Tek kalmak sorun olabilir. Aşırı soğuk insanları sert olabilir. Bayansın kesinlikle tek kalma al yanına birini veya öğretmenevinde kal daha iyi olur. Allah en kısa zamanda oradan kurtarsın sizi. Ben Edremit'te görev yapmıştım süper yer Gevaş'ta görev yaptım sıkıcı yer sosyal olarak bitik. Başkale de sosyallik arama işten eve evden işe belki ara ara merkeze gidersin canının sıkıntısı geçer. Kafa dengi bir arkadaş çıkarsa önüne zamanın güzel geçer.


Sakaryalı540
Şef
01 Ağustos 2025 16:09

Oranın insanları ile münakaşaya girme. İşini yap gerisine karışma. Cana yakın insanlar çok olacak ama canını sıkan da aşırı olacak haberin olsun. Eniştem oraya yıllarca kargo çekti illallah etti o derece sırf o yüzden ilçeler arası kargo işini bıraktı hem yolu hem de insanları sıkıntılı. Anlayışlı insan ile her türlü orta yolu bulursun anlayışsız insan ile orta yol bulunmaz. Dediğim gibi işini yaparsın işine odaklan insanların sözüne çok takılma. Ev düşünme öğretmenevi vardır orada kal benden demesi soğuğu sağlamdır


gusssen
Aday Memur
01 Ağustos 2025 16:10

DOĞU İNSANI ÇOK MİSAFİRPERVER VE İYİ İNSANLARDIR. ANLATILAN EFSANELERE İNANMA :)

BİRAZ TERS BİR İLÇE O KADAR. KENDİN YAŞAYIP GÖRÜRSÜN ZATEN.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

9 Zayıflı Sıra Arkadaşım Benden Çok Maaş mı Alacak?Yarı Zamanlı ÇalışmaSağlık Bakanlığı Çalışanlarına SoruyorumTayin Olduktan Sonra SüreçVan Başkale-İller ArasıHizmet Puanı BirleştirmeÇakılı Kadro / Eş Durumu2025 İller ArasıBağ-kur Eş durumu Tayininde Geçerli mi?Eş Tayini

Sözlük

kadınsı erkekler 1 Bugün olanlar 1 çocukken yapılan saçmalıklar 1 kredi kartını iptal ettirmek 3 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 7 şiir 2 sinir bozucu sorular 2 yüzsüzlük 1 kilo verme yöntemleri 2 kıtlama şekerle çay içen insan 2

Son Haberler

E-Ticaret Türkiye ekonomisinin merkezinde: 2025'te hedef 5 trilyon TLOrman yangınlarında ağır hasar gören İzmir ve Bilecik'te 350 konut yapılacakZelenski: Teknik düzeyden liderler arası görüşmeye geçmeyi öneriyoruzFırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklamasıAnkara'dan Roma ve Milano'ya direkt uçuş talep etti

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?