Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 14:48
Doçentlikte ders verme şartı kendi alanından olmak zorunda mı?

Arkadaşlar doçentlikteki ders verme şartını karşılamak için herhangi bir dersi 4 dönem boyunca vermek yeterli mi yoksa mutlaka kendi alanından olmak zorunda mı?

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