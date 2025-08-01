Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 14:52
vekaleten atama
arkadaşlar kamu kurumunda şef olarak çalışmaktayım arşiv bölümündeyim. 1 müdür, şef olarak ben ve 1 arşivci var müdür emekli olacak fakat arşivciye müdür yardımcılığına vekaleti verdiler böyle bir uygulama var mı arşivci müdür yardımcısı vekaleti alabilir mi idari ve teknik kadro ayrımında yöneticilik için idari kadrodan devam mı edilmeli yoksa kanunun etrafı falan mı dolanılıyor cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler

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