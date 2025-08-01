vekaleten atama

arkadaşlar kamu kurumunda şef olarak çalışmaktayım arşiv bölümündeyim. 1 müdür, şef olarak ben ve 1 arşivci var müdür emekli olacak fakat arşivciye müdür yardımcılığına vekaleti verdiler böyle bir uygulama var mı arşivci müdür yardımcısı vekaleti alabilir mi idari ve teknik kadro ayrımında yöneticilik için idari kadrodan devam mı edilmeli yoksa kanunun etrafı falan mı dolanılıyor cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler

arkadaşlar kamu kurumunda şef olarak çalışmaktayım arşiv bölümündeyim. 1 müdür, şef olarak ben ve 1 arşivci var müdür emekli olacak fakat arşivciye müdür yardımcılığına vekaleti verdiler böyle bir uygulama var mı arşivci müdür yardımcısı vekaleti alabilir mi idari ve teknik kadro ayrımında yöneticilik için idari kadrodan devam mı edilmeli yoksa kanunun etrafı falan mı dolanılıyor cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler