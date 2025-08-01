Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


01 Ağustos 2025 15:26
icra bilgi
herkese merhaba icra dosyalarimi avukata odeyerek kapattim 5 gun oldu hala uyapta acik gozukiyor konuyla ilgili ne yapabilirim surec nasil isler bilgisi olan var mi

ebola_31
Şef
01 Ağustos 2025 15:35
Avukatla görüşüp fek yazılarını ilgili müdürlüklere ulaştırmasını tekrar hatırlatın.

sarkkurnazı
Aday Memur
01 Ağustos 2025 15:36
ulaştırdık diyorlar ama bi gelişme yok
Toplam 2 mesaj

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