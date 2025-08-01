Van Başkale Bilgilendirme

Van özalpten yazıyorum size.kışın çok sert.sosyal hayat yok.ev iş gibi düşünebilirsiniz.ev olarak ilanlarda bulamazsınız buralarda sorup bulabilirsiniz.iş başı yapmadan önce gidin bir kiralık daire sorun mutlaka vardır.Burda genelde insanlar sosyalleşmek için van merkeze gidiyorlar.Köy gibi küçük bir ilçe olarak düşünebilirsiniz

Van özalpten yazıyorum size.kışın çok sert.sosyal hayat yok.ev iş gibi düşünebilirsiniz.ev olarak ilanlarda bulamazsınız buralarda sorup bulabilirsiniz.iş başı yapmadan önce gidin bir kiralık daire sorun mutlaka vardır.Burda genelde insanlar sosyalleşmek için van merkeze gidiyorlar.Köy gibi küçük bir ilçe olarak düşünebilirsiniz