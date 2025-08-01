Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2025 15:38
Van Başkale Bilgilendirme

Arkadaşlar Sağlık bakanlığı forumun da bilgi alamadığım için buraya yazıyorum.Van Başkale Devlet Hastanesine atandım. Başkale nasıl bir yer.Tek başına yaşayan memur kadın için nasıl bir yer. Kiralık ev bulunabilir mi. 1 sene kalıp sonra eş tayini istiyeceğim. 1 yıllık kiralık eşyalı daire bulabilirmiyim. Bilgilendirirseniz sevinirim.


şanslışanş
Aday Memur
01 Ağustos 2025 16:49
Van özalpten yazıyorum size.kışın çok sert.sosyal hayat yok.ev iş gibi düşünebilirsiniz.ev olarak ilanlarda bulamazsınız buralarda sorup bulabilirsiniz.iş başı yapmadan önce gidin bir kiralık daire sorun mutlaka vardır.Burda genelde insanlar sosyalleşmek için van merkeze gidiyorlar.Köy gibi küçük bir ilçe olarak düşünebilirsiniz
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