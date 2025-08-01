Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 15:40
2/2 sinden 2/3 üne düşünce maaşım ne kadar artar acaba?

Konu başlığı açtığıma değer mi maaşım ne kadar artar acaba bu ay 2/3 üne düşüyorum. 31 Temmuz itibariyle.


Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
01 Ağustos 2025 15:54

bilgisi olan var mı

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