Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


01 Ağustos 2025 16:26
İban değişimi reddedilmesi

Eksı hesap ve kredi kesimi sebebiyle borçları icraya düşürme amacıyla ıban degısımı için strateji subeye dılekce yazdım prosedür gereği bankaya sorduklarını ılettıler. Bu gun sıfaı olarak dilekçeme red cevabı geldiği bilgisini aldım. Dilekçede yine sarıbank üzerinden açtığım vadesiz hesabı maas hesabı olarak tanımlatmak ıstedigımı belırttım mazeret sebep yazmadım. Bu talepleri kabul olan arkadaşlar dılekçede atladığım bır husus mu var tekrar dılekce yazacağım. gecen ay maastan 5 bin tl kalmıştı , otomatık kesıntı ıptalı için bddkya yazmıştım ordanda donus yok bankanın 1 ay süresi var cevap işlem için , sanırım bu ay maaşımı da kaptıracağım

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