Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


01 Ağustos 2025 18:01
çalışma saati ile ilgili mevzuat
arkadaşlar 5 mevcudu bulunan bir birimde 3 kişi 8/5 çalıştırılıyor(mazeret vs. yok) 2 kişiye akşam 16.00 sabah 07.00 şeklinde (15 saat mesai) 1+1 gelin deniyor fakat bu birim 7/24 esasına göre çalışması gereken bir birim. birim amiri mevzuata aykırı ve mülki amir oluru olmaksızın kişiye özel istediği gibi mesai belirleyebilir mi? diğer 7/24 esasına göre çalışan birimler çakma 12/36 çalışmakta.

Nizamettin1453
Genel Müdür
01 Ağustos 2025 19:17

Yılların polisisin save001 daha çalışma saatleriyle ilgili mevzuatı bilmem abes

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