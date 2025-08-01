çalışma saati ile ilgili mevzuat

arkadaşlar 5 mevcudu bulunan bir birimde 3 kişi 8/5 çalıştırılıyor(mazeret vs. yok) 2 kişiye akşam 16.00 sabah 07.00 şeklinde (15 saat mesai) 1+1 gelin deniyor fakat bu birim 7/24 esasına göre çalışması gereken bir birim. birim amiri mevzuata aykırı ve mülki amir oluru olmaksızın kişiye özel istediği gibi mesai belirleyebilir mi? diğer 7/24 esasına göre çalışan birimler çakma 12/36 çalışmakta.

arkadaşlar 5 mevcudu bulunan bir birimde 3 kişi 8/5 çalıştırılıyor(mazeret vs. yok) 2 kişiye akşam 16.00 sabah 07.00 şeklinde (15 saat mesai) 1+1 gelin deniyor fakat bu birim 7/24 esasına göre çalışması gereken bir birim. birim amiri mevzuata aykırı ve mülki amir oluru olmaksızın kişiye özel istediği gibi mesai belirleyebilir mi? diğer 7/24 esasına göre çalışan birimler çakma 12/36 çalışmakta.