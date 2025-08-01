Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2025 18:41
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ ATAMASI

Arkadaşlar iyi günler kimya öğretmenliği okuyan birisi olarak danışıyorum sizlere. Yakında mezun olacağım ve atanıp atanamayacağım konusunda tereddütlerim var. Deneyiminiz varsa şuanki atamalar nasıl kaç yıla atanabilirim özel sektörde iş var mıdır işsiz kalma gibi bir lüksüm o yüzden kimya sanayilerinde de çalışmayı düşündüm o yol da var aklımda. Sizin bu konu hakkında görüşleriniz nedir?


jajacoelho
Genel Müdür
01 Ağustos 2025 18:45

4 yıl önce düşünülmesi ince ince hesap yapılması,4 yıl sonra sonrasına dair projeksiyonların incelenmesi taraftarıyım..bugünün meselesi değil kesinlikle..bugün yaşa ve gör dönemindeyiz düşünme döneminde değil

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