Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


01 Ağustos 2025 19:04
eş durumu tayininde polis hemşireye tabi olabilir mi?
3 yıldır batı illerinden birinde görev yapıyorum eşim hemşire 4 gün önceisteğe baglı iller arası tayin istedi ve bir batı iline ataması yapıldı,daha önce 3 kez eşim bana tabi oldu, sorum şu ben şimdi eş durumu tayiniyle eşime tabi olabilirmiyim? deflarca yapanı gördüm ama personel baskanlıgı telefonda ataman olmaz o sana tabi diyor

kurumlararasigecis00
Aday Memur
01 Ağustos 2025 19:06
daha önce yapanlar nasıl yaptı bilgisi olan varmj?

Avcıkurt
Aday Memur
01 Ağustos 2025 19:41

Bence olması lazım yapan var diyolar ama gerçekten yapabiliyolar mi

Toplam 2 mesaj

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