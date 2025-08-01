eş durumu tayininde polis hemşireye tabi olabilir mi?

3 yıldır batı illerinden birinde görev yapıyorum eşim hemşire 4 gün önceisteğe baglı iller arası tayin istedi ve bir batı iline ataması yapıldı,daha önce 3 kez eşim bana tabi oldu, sorum şu ben şimdi eş durumu tayiniyle eşime tabi olabilirmiyim? deflarca yapanı gördüm ama personel baskanlıgı telefonda ataman olmaz o sana tabi diyor

3 yıldır batı illerinden birinde görev yapıyorum eşim hemşire 4 gün önceisteğe baglı iller arası tayin istedi ve bir batı iline ataması yapıldı,daha önce 3 kez eşim bana tabi oldu, sorum şu ben şimdi eş durumu tayiniyle eşime tabi olabilirmiyim? deflarca yapanı gördüm ama personel baskanlıgı telefonda ataman olmaz o sana tabi diyor