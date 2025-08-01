Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2025 19:49
Şef... Değer mi gerçekten?

Bu şeflerin ekstra ödemesi filan mı var? Maaş robotunda vhki'den 3bin fazla alıyor gözüküyor. Teknikerden geçse maaşı düşecek. Ek ders filan duydum, aslı astarı var mı? Şef olmaya değer mi? Yoksa sen unvan değişikliği ile teknikerliği bekle mi dersiniz?


muhalif çocuk
Aday Memur
01 Ağustos 2025 20:16
Statü... Tekniker daha iyidir.

235U
Genel Müdür
01 Ağustos 2025 21:25

Tekniker olana kadar memur kalmaktansa şef olmak daha iyidir. Tabi kötü yere tayin olmadan.

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