KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 19:52
Psikolog alımları

Merhaba kpss branş sıralamam 120-130 arası. Son sağlık bakanlığı alımında 30 kişi alındı. Ekimdeki atamada da aşağı yukarı böyle bir sayı bekleniyor. Adalet bakanlığı şuanki alımında psikolog yok 15 bin kişi alacaklar ama ne zaman kaç psikolog alırlar belli değil. Bir üniversitede sözleşmeli personel olarak atanma hakkım var. Üniversitede çalışma koşulları düşünüldüğünde şuan kayıt yaptırmam mı mantıklı yoksa aile bakanlığı spor bakanlığı gibi alımları mı beklemeliyim? Bu bakanlıklar da alıma çıkacak mı kaç psikolog alacak hiçbir şey belli değil

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