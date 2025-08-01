KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 20:42
il özel idarelerinde arşiv soruşturmaları kaç gün sürüyor?

bilgisi olan var mı? evrak tesliminden itibaren kaç gün geçtikten sonra arıyorlar.

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