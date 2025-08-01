Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2025 20:53
İl emri herkese olsun
Bekarlar ve eşi çalışmayanlar da il emri istiyor. Onların ailesi yok mu? Artık hizmet puanımız bir işe yaramıyor. İl emri ile gelen depo öğretmenler yüzünden.

Ferhatsrn
Aday Memur
01 Ağustos 2025 21:26
il emri evlilere verilecek miki ?
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