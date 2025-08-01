İl emri herkese olsun

Bekarlar ve eşi çalışmayanlar da il emri istiyor. Onların ailesi yok mu? Artık hizmet puanımız bir işe yaramıyor. İl emri ile gelen depo öğretmenler yüzünden.

Bekarlar ve eşi çalışmayanlar da il emri istiyor. Onların ailesi yok mu? Artık hizmet puanımız bir işe yaramıyor. İl emri ile gelen depo öğretmenler yüzünden.