Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 21:31
Kamuda 35 yaş sınırı..
arkadaşlar 35 yaş sınırı tüm memurluklarda geçerli mi? Seneye B grubu kpss puanı ile düz memurluk için çalışacağım.. B grubu için de geçerli? teşekkürler..

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