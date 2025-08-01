Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 21:52
Eş Durumu Özel Sektör Hk.

Özel sektörde çalışan eşimin bulunduğu ile tayin başvurusu yapmayı planlıyorum. Eşimin bulunduğu ilde son 4 senede 2 farklı kurumdan toplamda 720 günlük sigortası bulunmakta olup; arada 80 gün civarı başka bir ilden sigortası mevcuttur. Bu aradaki farklı ilden gelen sigorta dilekçenin reddine sebep olabilir mi? Teşekkür ederim.

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