KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 21:53
noterlik için gerekli şartlar..
hukuk fakültesi mezunu olma dışında başka önemli bir ayrıntı var mı arkadaşlar? noterlik için soruyorum.. Bir de ben emekliyim arkadaşlar.. malulen.. mevcut durumum engel teşkil eder mi? teşekkürler..

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