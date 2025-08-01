noterlik için gerekli şartlar..

hukuk fakültesi mezunu olma dışında başka önemli bir ayrıntı var mı arkadaşlar? noterlik için soruyorum.. Bir de ben emekliyim arkadaşlar.. malulen.. mevcut durumum engel teşkil eder mi? teşekkürler..

hukuk fakültesi mezunu olma dışında başka önemli bir ayrıntı var mı arkadaşlar? noterlik için soruyorum.. Bir de ben emekliyim arkadaşlar.. malulen.. mevcut durumum engel teşkil eder mi? teşekkürler..