Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 21:57
Bilgisayar İşletmeni Olanlar Buraya

Bizler bir kurumda bilgisayar işletmeni kadrosuna başvuruyoruz hali hazırda bilgisayar işletmeni olanlar tam olarak ne iş yaptıklarını anlatırsa bundan sonra başvuranlara da örnek olacak


Memurilanlari
Memur
01 Ağustos 2025 22:12

Masabaşı olan her işi yapar. Meslek bilgisi isteyen bir iş degil.


657abc657
Memur
01 Ağustos 2025 22:42
çok isabetli bir başlık. her kurumun kendi programı varmış duyduğum kadarıyla. büro personelinden farklı mıdır görev tanımı?

bravehard
Genel Müdür
04 Ağustos 2025 08:42

Değildir. Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Düz memur hepsi aynıdır, büro işleri yapar

657abc657, 3 gün önce
çok isabetli bir başlık. her kurumun kendi programı varmış duyduğum kadarıyla. büro personelinden farklı mıdır görev tanımı?
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