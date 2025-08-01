Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 21:57
Bilgisayar işletmeni olanlar burayaa

Bizler bir kurumda bilgisayar işletmeni kadrosuna başvuruyoruz hali hazırda bilgisayar işletmeni olanlar tam olarak ne iş yaptıklarını anlatırsa bundan sonra başvuranlara da örnek olacak


Memurilanlari
Memur
01 Ağustos 2025 22:12

Masabaşı olan her işi yapar. Meslek bilgisi isteyen bir iş degil.

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