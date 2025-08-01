Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 22:20
"Enflasyon Farkı" Kazığı

Bu enflasyon farkı denen şey çalışan kesime atılan en büyük kazıktır. İşçi memur fark etmez. Sendikalar buna nasıl izin veriyor!

Ocakta %25 temmuzda %10 anlaşıldı diyelim. Enflasyon ocakta 15 temmuzda da 15 çıktı diyelim. Alınacak zam ocakta 25 oluyor anlasmaya göre ancak temmuzda 10 alınıyor. Halbuki enflasyon farkı yerine enflasyon dense 25 & 15 alınacak. Diğer 6 ylik dönemlerde de bu yüzden enflasyon altında kalıyor zamlar. Maaşlar da kuş oluyor.

Bunu bilmeyen memurlar var.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
01 Ağustos 2025 23:43

Bu büyük oyunu gördüğün için tebrikler.


Memurilanlari
Memur
02 Ağustos 2025 00:04

Boş konuşan insanlardan nefret ederim. İkile çocuk.

Kpsbirincisi, 51 dk. önce

Bu büyük oyunu gördüğün için tebrikler.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçisi ile MemurÇalışan Annelere aylık 15 bin TL ek yardımYüzdelik Zam Adaletsizdir...Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24#sonuçyoksaistifamemursenYıllık İzinEş yardımı veriliyorsa, çalışan annelere neden talep yok?Dhmi maaşları yine arttıToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

diğer yarım 2 aynı şarkıyı dinlemek 1 dalgın 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 günün sözü 1 kıtlama şekerle çay içen insan 2 kredi kartını iptal ettirmek 1 çeyrek altının 160 tl olması 1 türklere özgü tamir teknikleri 1

Son Haberler

Öğretim Görevlisi Alımında 45 Yaş Sınırı Koyulabilir Mi?İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıAnkara'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüTermometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?