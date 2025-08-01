Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2025 22:21
Günün haberi: Microsoft, yapay zekanın işinden edeceği 40 mesleği duyurdu

Microsoft, yapay zekanın işinden edeceği 40 mesleği duyurdu

Son dönemin popüler platformlarından yapay zeka ile ilgili dikkat çekici bir araştırma Microsoft'tan geldi... Microsoft, yapay zekanın milyonlarca insanı işsiz bırakacağı sektörleri tespit etti.

Acaba öğretmenlik var mı &#129300;

https://www.nefes.com.tr/microsoft-yapay-zekanin-isinden-edecegi-40-meslegi-duyurdu-52142

Çok Yazılan Konular

Aile Birliği Mazereti Yer DeğişikliğiÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Toplu sözleşmeden çıkacak yeni zam ne olur tahminleri alalımİl emri verilecek mi Müdür yardımcısı il dışı ne zaman yapabilir ?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersiİl dışı atamam yapıldı göreve başladım ancak müdür normu yanlış hesaplamis norm fazlasiyimOrtaokullara almancacı idareci olabilir mi ?Yarı Zamanlı Çalışma Şef... Değer mi gerçekten?

Sözlük

diğer yarım 2 kilo verme yöntemleri 2 sinir bozucu sorular 2 deniz kenarı 2 kredi kartını iptal ettirmek 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 İyi geceler sözlük 1 çeyrek altının 160 tl olması 1 kadınsı erkekler 1 yüzsüzlük 1

Son Haberler

Öğretim Görevlisi Alımında 45 Yaş Sınırı Koyulabilir Mi?İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıAnkara'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüTermometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?