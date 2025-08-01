Toplu Görüşme

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2025 22:49
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Yüzdelik yerine seyyanen zam verilmeli az alana az çok alana çok verilmeli enflasyon farkı yerine direk enflasyon artışı kadar artış yapılmalı

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