Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


01 Ağustos 2025 22:57
Emekli ikramiyesi
Son dönemde emekli olan arkadaşımız varsa ikramiyesi dilekçeden ne kadar sonra yattı acaba?1 ayı geçiyor mu?

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