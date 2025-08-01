Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 23:09
istifa sonrası kura hakkinda
Arkadaşlar merhaba ebe olarak görev yapıyorum. İstifa durumunda tekrar kuraya katılan oldu mu hizmet puanına göre mi atama yapılıyor yine

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