KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


02 Ağustos 2025 02:26
atanamıyorum
KPSS p3 puanım 87.5 iibf mezunuyum ( havacılık yönetimi) 2 alımda toplam 7 kişi aldılar atanamadım mübaşirliğe gitmeye karar verdim şimdide mübaşirlikten 0 kişi aldılar ne yapmalıyım atanmak için yardımcı olacak kimse yok mu

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