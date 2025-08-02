Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


02 Ağustos 2025 06:20
Sözleşmeli istifa süreci

Bir kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. İbb 'ye evrak teslim ettim. Ibb işe başlatmadan istifa etmem gerekiyor ama güvenlik araştırmasının ne zaman sonuçlanacağını bilmiyoruz. Çağrıldığımda istifa edersem sıkıntı olur mu

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