34.madde ile Samsun'dan Kilis'e tayin

polislik anlamında çok rahat bir yer.. ama sıcak ve köy gibi bir il Kilis.. avm yok,sosyal hayat yok o konuda bir şey bekleme çok fazla hastane için gsziantepe gitmek zorunda kalırsın Antep Kilis arası yakın zaten..

polislik anlamında çok rahat bir yer.. ama sıcak ve köy gibi bir il Kilis.. avm yok,sosyal hayat yok o konuda bir şey bekleme çok fazla hastane için gsziantepe gitmek zorunda kalırsın Antep Kilis arası yakın zaten..