Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


02 Ağustos 2025 08:03
34.madde ile Samsun'dan Kilis'e tayin

Merhaba arkadaşlar kilise tayinim çıkartıldı kilis hakkında bilgi verebilecek varmı


Akın13030
Aday Memur
02 Ağustos 2025 09:59
polislik anlamında çok rahat bir yer.. ama sıcak ve köy gibi bir il Kilis.. avm yok,sosyal hayat yok o konuda bir şey bekleme çok fazla hastane için gsziantepe gitmek zorunda kalırsın Antep Kilis arası yakın zaten..

petro1903
Şef
02 Ağustos 2025 10:09

Teşekkürler kalma yeri lojman varmı

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