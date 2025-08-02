Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Ağustos 2025 09:35
Diyetisyen arkadaşlar cevap yazabilirse çok sevinirim

Dgs ile diyetisyenlik okumak istiyorum. Aynı zamanda kamuda hemşire olarak çalışıyorum merak ettiğim Sağlık bakanlığında diyetisyen maaşları ortalama ne kadar hemşire maaşlarıyla arasında çok fark varmı? Ek ödeme teşvik ödemeleri nekadar alıyorsunuz? Sorumu cevaplayabilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

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