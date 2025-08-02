Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


02 Ağustos 2025 10:08
Polsan kredi
Herkese merhaba arkdaşlar daha önce polsandan 5 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi cektim faizler düştüğü için tekrar yapılandırma imkanı var mı bilgisi olan ya da yapılandıran var mı?

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