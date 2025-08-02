4c dem emekli olup yurtdışında çalışmak

merhaba arkadaşlar. 5c den 5434 sayılı kanuna tabi olarak Malulen emekli oldum. yurtdışında çalışmak imkanım var şu an. eğer Almanya da çalışırsam emekli maaşım kesilir mi? Var mı bir bilgisi olan?

merhaba arkadaşlar. 5c den 5434 sayılı kanuna tabi olarak Malulen emekli oldum. yurtdışında çalışmak imkanım var şu an. eğer Almanya da çalışırsam emekli maaşım kesilir mi? Var mı bir bilgisi olan?