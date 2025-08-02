Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


02 Ağustos 2025 10:54
4c dem emekli olup yurtdışında çalışmak
merhaba arkadaşlar. 5c den 5434 sayılı kanuna tabi olarak Malulen emekli oldum. yurtdışında çalışmak imkanım var şu an. eğer Almanya da çalışırsam emekli maaşım kesilir mi? Var mı bir bilgisi olan?

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