Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2025 13:27
Üniversite Şef kadrosu

Üniversite de Şef olabilmek için memur kadrosunda kaç sene hizmet gerekiyor.

Teşekkürler

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