Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2025 14:06
4B Sözleşmeli Personel Tüp Bebek tedavi

Merhaba, Ben Aile Bakanlığında Ankara da 15 aydır sözlesmeli nemur olarak çalışıyorum. Daha önceden tüp bebekle çocuk sahibi olduk. Şimdi 2.çocuk için dondurulmuş embriyo transferi yaptırmayı düşünüyoruz. Tüp bebek merkezimiz İstanbul'da ama benim ve ailemin yaşadığı şehir bursa. Bu süreçte Bursa'ya görevlendirme veya yer değişikliği yaptıratabilirmiyiz.

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