Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2025 14:16
Güzel Zam Alındı Hayırlı Olsun

Göze batmamak için Yeni maaşları her yerde paylaşmamak gerekir.

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler4/D sürekli işçi eş durumu hk.

Sözlük

aynı şarkıyı dinlemek 1 karpuz 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 kilo verme yöntemleri 2 günaydın sözlük 1 şiir 1 çeyrek altının 160 tl olması 1 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 2 diğer yarım 1

Son Haberler

Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği SunuyorSavunma ve havacılıkta ihracat artışı sürüyorKamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandıAÖF Bürolarında Görevli Memurlar Kurumlara Devrediliyor!Güneş sisteminin dışında dokuzuncu bir gezegen mi var?

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?