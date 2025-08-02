Memur sizin düşmanınız mı?

Memura zam vermeye gelince bin dereden su getirenler, konu işçiler olunca nasıl da bol keseden dağıtıyor. Memur size ne yaptı ?Neden bu düşmanlık? Memurluğun bir ağırlığı vardı, sayenizde yerle bir oldu bu ağırlık.

Memura zam vermeye gelince bin dereden su getirenler, konu işçiler olunca nasıl da bol keseden dağıtıyor. Memur size ne yaptı ?Neden bu düşmanlık? Memurluğun bir ağırlığı vardı, sayenizde yerle bir oldu bu ağırlık.