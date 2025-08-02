Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2025 15:15
Memur sizin düşmanınız mı?
Memura zam vermeye gelince bin dereden su getirenler, konu işçiler olunca nasıl da bol keseden dağıtıyor. Memur size ne yaptı ?Neden bu düşmanlık? Memurluğun bir ağırlığı vardı, sayenizde yerle bir oldu bu ağırlık.

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Sözlük

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