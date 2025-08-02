Okul müdürlüğü vekaleti

Herkese merhaba arkadaşlar. Bir konu hakkında çok acil sizlerin değerli bilgilerinize ihtiyacım var. Ortaokulda müdür yardımcısıyım. Aynı binada birde ilkokul var. Müdürlüğümüz ortak. Okul müdürü rahatsız olduğu için vekâlete ben bakıyorum. Eş durumundan tayinim çıktı. Ayrılışı yaparken kendi yazılarımı yazıp kendi ayrılışımı yapıcam. Peki ilçe milli eğitime okul müdürlüğüne kimin vekâlet edeceğini yazmam gerekiyor mu? Yani okul müdürlüğü vekâleti şu kişiye verilmiştir diye yazı yazmam geliyor mu? Aynı binamızdaki ilkokul müdür yardımcısı kesinlikle istemediğini ve kendisini ilgilendirmediği belirtti.Kafam çok karışık. Acaba ne yapmam lazım. Yani direk ilişiğimi kessem yeterli olmaz mı? Okul müdürlüğü vekâletini vermek için illa birisini mi bulmam mı gerekiyor? Ya da arkadan ilçe meb ilkokul müdür yardımcısına resen bunu verebilir mi?Yardımcı olursanız çok sevinirim🙏