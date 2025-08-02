Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Ağustos 2025 15:36
Okul müdürlüğü vekaleti

Herkese merhaba arkadaşlar. Bir konu hakkında çok acil sizlerin değerli bilgilerinize ihtiyacım var. Ortaokulda müdür yardımcısıyım. Aynı binada birde ilkokul var. Müdürlüğümüz ortak. Okul müdürü rahatsız olduğu için vekâlete ben bakıyorum. Eş durumundan tayinim çıktı. Ayrılışı yaparken kendi yazılarımı yazıp kendi ayrılışımı yapıcam. Peki ilçe milli eğitime okul müdürlüğüne kimin vekâlet edeceğini yazmam gerekiyor mu? Yani okul müdürlüğü vekâleti şu kişiye verilmiştir diye yazı yazmam geliyor mu? Aynı binamızdaki ilkokul müdür yardımcısı kesinlikle istemediğini ve kendisini ilgilendirmediği belirtti.Kafam çok karışık. Acaba ne yapmam lazım. Yani direk ilişiğimi kessem yeterli olmaz mı? Okul müdürlüğü vekâletini vermek için illa birisini mi bulmam mı gerekiyor? Ya da arkadan ilçe meb ilkokul müdür yardımcısına resen bunu verebilir mi?Yardımcı olursanız çok sevinirim&#128591;


berkaydal
Şube Müdürü
02 Ağustos 2025 15:39

Seni ilgilendiren bir şey yok. Ayrılışını yap git. Sana vekaleti kim verdiyse o düşünsün.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
02 Ağustos 2025 16:36

İlceye gidebilirsen git önce yönetici atamadan sube müdürüyle, mümkünse ilce müdürüyle görüş. Gidemezsen telefonla görüş.

İlce kadrosunda veya baska okullarda boş gezen eskiden yoneticilik yapmış birileri vardirm. Onlardan birini görevlendirirler.

5-10 gunluk izin dolayısıyla verilen vekaletler icin dogrudan şu kişi gorevlendirilebilir diye yazilabilir ama ucu açık gorevlendirmeler için mutlaka ilceye soylemek lazim.

Tayinin çıktığını ve aile işleri için ayrilmak zorunda oldugunu anlat, mazeret beyan et.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aile Birliği Mazereti Yer DeğişikliğiÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl emri verilecek mi Toplu sözleşmeden çıkacak yeni zam ne olur tahminleri alalımMüdür yardımcısı il dışı ne zaman yapabilir ?İl dışı atamam yapıldı göreve başladım ancak müdür normu yanlış hesaplamis norm fazlasiyimBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersiİl emri herkese olsunOrtaokullara almancacı idareci olabilir mi ?Yarı Zamanlı Çalışma

Sözlük

sinir bozucu sorular 2 diğer yarım 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 2 yaş almak,yaşlanmak? 1 kilo verme yöntemleri 1 kadınsı erkekler 1 İyi geceler sözlük 1 çeyrek altının 160 tl olması 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 deniz kenarı 2

Son Haberler

İzmir'de su krizi kent geneline yayılıyor: 6 saatlik su kesintisi uygulanacakGaziantep'te 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıBakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklamaEmekli Öğretmenin Hayalini Kurduğu Müze Projesi Hayata GeçtiGenç futbolcunun babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?