Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2025 18:09
toplu sözleşme nedir ve ekonomik problemim
3yıllık 24yaşında toy bir memurum bu zamana kadar ilk memurluk yıllarım doğal olarak ekonomik problem çekmemiştim . Artık borçlar vs derken zam haberlerini sözleşmeyi falan 1yıl sonraki zammı hesap edip takip ediyorum bu toplu sözleşme dediğimiz olay tam olarak nedir? örneğin rakamları sallıyorum 2026 ilk 6ay %10 anlaştılar. bu %10un üstüne enflasyonu ekleyip bize çıkan zam mı belirleniyor? 3yılda zorla bi araba aldım şimdi evlenmek istiyorum ama birikimim hic yok. %200zam olmayacağına göre mecbur arabayı satacam herhalde

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