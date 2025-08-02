toplu sözleşme nedir ve ekonomik problemim

3yıllık 24yaşında toy bir memurum bu zamana kadar ilk memurluk yıllarım doğal olarak ekonomik problem çekmemiştim . Artık borçlar vs derken zam haberlerini sözleşmeyi falan 1yıl sonraki zammı hesap edip takip ediyorum bu toplu sözleşme dediğimiz olay tam olarak nedir? örneğin rakamları sallıyorum 2026 ilk 6ay %10 anlaştılar. bu %10un üstüne enflasyonu ekleyip bize çıkan zam mı belirleniyor? 3yılda zorla bi araba aldım şimdi evlenmek istiyorum ama birikimim hic yok. %200zam olmayacağına göre mecbur arabayı satacam herhalde

3yıllık 24yaşında toy bir memurum bu zamana kadar ilk memurluk yıllarım doğal olarak ekonomik problem çekmemiştim . Artık borçlar vs derken zam haberlerini sözleşmeyi falan 1yıl sonraki zammı hesap edip takip ediyorum bu toplu sözleşme dediğimiz olay tam olarak nedir? örneğin rakamları sallıyorum 2026 ilk 6ay %10 anlaştılar. bu %10un üstüne enflasyonu ekleyip bize çıkan zam mı belirleniyor? 3yılda zorla bi araba aldım şimdi evlenmek istiyorum ama birikimim hic yok. %200zam olmayacağına göre mecbur arabayı satacam herhalde