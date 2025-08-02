KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


02 Ağustos 2025 18:42
Pomem Skolyoz

Pomem genel sağlıkta Skolyoza akciğer grafiğinden mi bakıyorlar yoksa detaylı skolyoz rötgeni mi istiyorlar

Astsubaylık ve subaylık genel sağlık taramasına girdim akciğer grafiğinden baktılar ikisinde de sorun yaşamadım

Pomem de de ne olur yardımcı olabilir misiniz

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