KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


02 Ağustos 2025 19:30
Açıköğretim spor yönetimi bölümü kapandı mı?

Yks tercih yaparken açıköğretim fakültelerinde spor yönetimi yok. Spor yönetimi bölümü kapatıldı mı bilgisi olan bilgilendirirse çok sevinirim

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Anadolu AÖF Elektrik

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